Ираку выделят $30 млрд международной помощи на восстановление страны

Мировое сообщество выделит Ираку около 30 млрд долларов в виде кредитов и инвестиций на восстановление после затяжной войны с террористами ИГИЛ. Соответствующие обязательства приняты на трехдневной международной конференции стран-доноров в Кувейте, передает DW.

Наибольшие суммы выделят Турция ($5 млрд), США (более $3 млрд) и страны региона Персидского залива. Германия обещала 350 млн евро, Евросоюз - 400 млн евро.

Общий объем согласованной помощи, однако, далек от того, который надеялся получить Ирак. Правительство в Багдаде заявляло, что для восстановления разрушенной инфраструктуры Ираку нужно около 88 млрд долларов, причем четверть этой суммы - в виде безотлагательной помощи.

Напомним, в Ираке в результате боевых действий были повреждены около 138 тыс. жилых домов. Около 2,5 млн человек стали вынужденными переселенцами.