Еврокомиссия озвучила предложения для повышения эффективности ЕС

Структура Европейского союза может стать более эффективной благодаря объединению в одну должности президента Европейского Совета и президента Европейской Комиссии. Об этом говорится в рекомендациях Комиссии для нового долгосрочного бюджета Европейского союза, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

Свои предложения Еврокомиссия выразила накануне неформальной встречи лидеров, которая запланирована на 23 февраля 2018 года.

С помощью этих предложений Еврокомиссия стремится определить для лидеров ЕС финансирование, на которое они могут надеяться на уровне Евросоюза. Это касается реализации амбициозных целей ЕС в таких сферах как защита внешних границ, поддержка Европейского оборонного союза, усиление трансформации Европы в цифровой сфере или повышение эффективности ЕС в области региональной и сельскохозяйственной политик.

"Мы должны избежать повторения 2013 года, когда бюджет ЕС был принят с опозданием. В случае непринятия бюджета, не смогут вовремя начаться много проектов стоимостью свыше 100 тысяч евро. Это касается инициатив в таких ключевых сферах, как, в частности, поддержка бизнеса, энергоэффективность, охрана здоровья, образование и социальная инклюзивность.

Как результат, тысячи молодых людей не смогут принять участие в программе обмена Erasmus+ в 2021 году”, - прокомментировал Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер.

Что касается институциональной структуры, Комиссия предложила различные варианты улучшения организации европейских выборов.

"Сейчас не время для длинных дискуссий относительно институциональной реформы или изменения Договора. Однако мы можем сделать шаги для повышения эффективности работы Европейского Союза, чтобы достичь ключевых вещей, которые имеют значение для европейцев. Здесь есть несколько вариантов действий, но цель одинакова - создание Европы, которая приносит реальные результаты", - отметил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Что касается выборов в Европейский парламент, то ЕК предложила, чтобы политические партии заранее выдвигали кандидатов - еще до конца 2018 года. Тогда предвыборные кампании смогут начаться раньше. Еврокомиссия также предлагает акцентировать больше внимания на связи между партиями стран-членов ЕС и европейскими партиями.

Также лидеры Европейского Совета должны решить вопрос относительно состава Европейского парламента в 2019-2024 годах, а также, что делать с вакантными местами после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Основой для этих решений должно стать предложение Европарламента.

Кроме того, перед назначением нового состава Еврокомиссии, лидеры должны решить: стоит ли и дальше придерживаться принципа одного представителя из каждой страны-члена Евросоюза, или уменьшить состав Комиссии.