Суд в США признал нарушением Конституции иммиграционный указ Трампа нарушением Конституции

В апреле Верховный суд заслушает доводы сторон по поводу законности указа

Суд в США признал иммиграционный указ президента Дональда Трампа нарушением Конституции страны. Об этом сообщает Голос Америки.

Апелляционный суд в Вирджинии постановил, что последняя версия иммиграционного указа Трампа, касающегося ограничений на въезд в страну для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением, нарушает Конституцию, поскольку является проявлением дискриминации на религиозной почве.

Апелляционный суд 4-го округа в Ричмонде стал вторым федеральным апелляционным судом, который вынес постановление против указа Трампа.

В свою очередь Верховный суд США постановил, что предусмотренные указом ограничения могут вступить в силу до окончания судебных разбирательств по этому поводу.

В апреле Верховный суд заслушает доводы сторон по поводу законности указа и вынесет постановление к концу июня.

Напомним, Верховный суд США 12 сентября 2017 года временно снял ограничение с указа президент Дональда Трампа о запрете на въезд беженцев в страну.