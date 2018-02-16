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Главная » Мир » Турция предложила США разместить совместный контингент в Сирии

Турция предложила США разместить совместный контингент в Сирии

Турция предложила США разместить совместный контингент в Сирии
Фото: politikus.ru

Тиллерсон считает, что отношения двух стран находятся в кризисной точке

16.02.18 220
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Турция предложила США совместно разместить военных на территории Сирии в обмен на вывод курдского ополчения из приграничного с Турцией района. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон после встреч с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и президентом Реджепом Эрдоганом заявил, что отношения двух стран находятся в кризисной точке.

"Мы решили, и президент Эрдоган решил, вчера вечером, что нам нужно обсудить пути выхода. Наши отношения слишком важны", - цитирует агентство Рейтер Рекса Тиллерсона.

Двухдневный визит Рекса Тиллерсона в Турцию проходит на фоне осложнения отношений между двумя странами.

С 20 января турецкая армия проводит на территории Сирии операцию "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в приграничных с Турцией районах.

Турция считает курдское ополчение в Сирии филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции и борется за курдскую автономию с 1984 года.

Однако силы курдов оказались одним из самых надежных союзников США в борьбе с террористами "Исламского государства".

Если турецкое наступление переместится на восток к городу Манбидж, существует вероятность того, что зона боевых действий расширится до районов, где базируются американские военные инструкторы и специальные войска.

Премьер-министр Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова на совместные с США меры в регионе, если курдские Отряды народной самообороны покинут город Манбидж.

Турция предлагает США разместить в северном регионе Сирии совместный военный контингент для обеспечения безопасности.

"Очень важно, кто именно будет управлять и обеспечивать безопасность в этих районах, - сказал Чавушоглу. - Мы будем координировать усилия, чтобы восстановить стабильность в Манбидже и других городах. Мы начнем с Манбиджа. После того как Отряды народной самообороны его покинут, мы вместе с США можем совершить совместные шаги, основанные на доверии".

США и Турция создали механизмы для будущих переговоров, в которых ситуация в Манбидже будет приоритетом, добавил он. Первый раунд переговоров должен состояться в середине марта.

Тиллерсон заявил, что США признают право Турции защищать свои границы, но призвал Анкару воздержаться от слишком резких шагов.

Также Тиллерсон признал, что США не выполнили данное Турции обещание о том, что курдские силы покинут Манбидж, когда он будет освобожден от экстремистов.

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