В Мозамбике мусор задавил 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в столице Мозамбика Мапуту после обрушения 15-метрового мусорного кургана,в результате чего были разрушены несколько близлежащих жилых домов. Об этом пишет Daily Sabah.

По предварительным данным, оползень вызвали проливные ливни. Горы мусора погребли под собой пять домов.

"Информация, полученная от местных властей, свидетельствует о том, что число людей, проживающих в этих домах, превышает количество зарегистрированных смертей, поэтому продолжаются работы, чтобы выяснить, есть ли другие погибшие", - сказал представитель спасателей Леонильде Пелембе.

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В связи с отсутствием нормального жилья и низким уровнем жизни многие местные жители вынуждены жить в неблагополучных районах города и даже селиться на мусорных свалках.