Турция предостерегает официальный Дамаск от поддержки курдов

Поддержка курдских отрядов на севере Сирии проправительственными силами не помешает Анкаре продолжить операции в Африне. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Иорданию, сообщает ZN,UA со ссылкой на AFP.

"Если режим вступит в Африн, чтобы вытеснить PKK, YPG, то нет никаких проблем. Но если они вступят для защиты YPG, то никто не может остановить нас и турецких солдат. Это касается Африна, Манбиджа и территории к востоку от реки Евфрат", - отметил он он.

Отмечается, что заявление министра касается не только Африна, но и Манбиджа с территорией к востоку от реки Евфрат.

Напомним, 20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн. Боевые действия ведутся против формирований курдов – "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".

23 января в ООН заявили, что с начала проведения операции "Оливковая ветвь" гибнут мирные жители, а многие из них вынуждены покидать свои дома. Всего в районе Африн вблизи турецко-сирийской границы проживают 324 тыс. человек, включая 126 тыс. вынужденных переселенцев из других районов Сирии. В связи с военными действиями 20 января пришлось приостановить поставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции.

18 февраля сирийские курды и официальный Дамаск достигли соглашения о введении правительственных сил в район Африн для защиты от турецкого наступления.