Под штыком у "Вагнера" находятся не менее 3600 человек, - СМИ

Расходы на содержание частной военной компании оцениваются в 16,1-17,4 млрд рублей за два с половиной года

По состоянию на февраль 2018 года численность "частной военной компании Вагнера" составляет как минимум 3602 человека.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Republic.

В документе, который приводит издание, указаны буквы М и четырехзначные числа в порядке возрастания. Цифры в них соответствуют номерам жетонов бойцов ЧВК, утверждают два собеседника издания, близких к ЧВК. Последним номером в списке был 3602.

Из них около тысячи постоянно находятся в Краснодарском крае, где у группы находятся лагеря.

Также издание утверждает, что в группу стремятся попасть бывшие военные и ветераны внутренних войск,которые в мирной жизни не смогли найти работу или устроились только охранниками.

Расходы на содержание "ЧВК Вагнер" издание оценило в 16,1-17,4 млрд рублей за два с половиной года.

Источники Republic заявили, что у ЧВК есть несколько "частных инвесторов", имена которых они раскрыть отказались. При этом собеседник заверил, что после значительных потерь в Сирии "о роспуске самой компании речи не идет".

Напомним, Фокус разбирался, зачем Кремль меняет боевых бурятов на вагнеровцев.