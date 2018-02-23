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Главная » Мир » Глава МИД Британии написал статью об уроках российской аннексии Крыма

Глава МИД Британии написал статью об уроках российской аннексии Крыма

Глава МИД Британии написал статью об уроках российской аннексии Крыма
Борис Джонсон / Фото: flickr.com/BackBoris2012 Campaign Team

Борис Джонсон призывает решительно и взвешенно противостоять России

23.02.18 85
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Мировое сообщество должно помнить о чудовищных последствиях российской аннексии Крыма и удвоить решимость в деле защиты общих ценностей и уважения международного права.

Об этом министр иностранных дел Великобритании  Борис Джонсон, написал в статье "Спустя четыре года после незаконной аннексии Крыма", опубликованной на сайте МИД, передает DW.

Джонсон напоминает, что Путин сам рассказал в вышедшем в 2015 году документальном фильме "Крым. Путь на Родину" о том, что решение о захвате полуострова было принято на совещании в Кремле 22 февраля 2014 года. Таким образом, решение об аннексии Крыма было принято за три недели до "фиктивного" и "бутафорского" референдума, которым Кремль пытался легитимизировать свои действия.  

Джонсон отмечает, что более поздние заявления Путина о защите жителей региона и выполнении их желаний были "беспредельно лживыми".

Министр напомнил, что захват Крыма стал первым случаем насильственной аннексии территории другого государства и первым случаем силового изменения границ в Европе после 1945 года. По его словам, Россия при этом нарушила так много международных правовых актов, что перечислять всех их является настоящим вызовом. В качестве примера Джонсон называет 2-ю статью Хартии ООН, Хельсинкский заключительный акт 1975 года, российско-украинский договор о дружбе и Будапештский меморандум 1994 года.

Министр пишет, что после аннексии Крыма Путин продолжил свои действия, разжигая конфликт на востоке Украины, унесший жизни более 10 тыс. и вынудивший покинуть дома более 2,3 млн человек. Еще одной жертвой этой трагедии стал рейс MH17, малайзийский "Боинг", сбитый российской ракетой, которая была запущена с территории, находящейся под контролем пророссийских боевиков. В результате погибли 298 невинных людей, среди них 10 британцев.

Кроме того, поступают сообщения о репрессиях татар в Крыму и преследованиях лиц, не согласных с российской аннексией, отмечает Джонсон. Несмотря на многократные требования Генассамблеи ООН, Россия так и не допустила международные правозащитные организации на полуостров.

По словам Джонсона, следует решительно и взвешенно противостоять России. Это означает сохранение связанных с Крымом санкций против Москвы до тех пор, пока регион остается под контролем Кремля, и сохранение дальнейших санкций, пока минские договоренности не выполняются. Этим меры должны демонстрировать, что "ни одна страна, независимо от ее размеров, не может расчленять своих соседей и нарушать международное право без последствий".

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