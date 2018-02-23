США собираются открыть свое посольство в Иерусалиме уже в мае, – СМИ

Анонимный источник заявил, что открытие будет приурочено к 70-летию основания Израиля

Соединенные Штаты Америки планируют перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим уже в мае этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, который говорил на условиях анонимности, передает Европейская правда.

Открытие посольства в мае – это гораздо раньше, чем ожидалось. Выступая в израильском парламенте в январе 2018-го, вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американское посольство будет перенесено из Тель-Авива до Иерусалима до конца 2019 года.

Американский чиновник заявил, что открытие будет приурочено к 70-летию основания Израиля.

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Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.