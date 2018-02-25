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Главная » Мир » Слабоумие и холодильник. К болезни Альцгеймера часто приводит неправильное питание
Слабоумие и холодильник. К болезни Альцгеймера часто приводит неправильное питание
Фото: Guardian Design Team

Слабоумие и холодильник. К болезни Альцгеймера часто приводит неправильное питание

Для многих людей большое значение имеет скорость приготовления пищи. Но неправильное питание способствует развитию когнитивных нарушений. Доктор Лиза Москони в колонке для The Guardian рассказывает, что нужно есть, чтобы предотвратить раннее старение мозга

25.02.18 921
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Мы привыкли к мысли, что еда влияет прежде всего на объём талии. Погоня за идеальными формами приводит к тому, что мы забываем о главном органе, который формирует наши мысли и действия, — мозге, пишет Лиза Москони в статье для The Guardian.

Москони давно изучает нейронауки и неврологию. При этом она читает не только научные журналы, но и кулинарные книги. Последние, говорит Москони, важны для современной науки о мозге. Продукты, которые мы едим, расщепляются на питательные вещества, попадают в кровоток, пополняют истощённый организм, активируют клеточные реакции и влияют на мозговую ткань. Мозг, поясняет Москони, потребляет более 20% энергии тела. Большинство его клеток остаются с нами на протяжении всей жизни, а это значит, что они нуждаются в дополнительной заботе и поддержке.

Медицинские наблюдения и работа в лаборатории клиники по профилактике болезни Альцгеймера Медицинского колледжа Вайля Корнелла в Нью-Йорке, которой заведует Москони, помогли ей понять, что одни продукты защищают мозг, а другие, напротив, вредны и приводят к снижению его активности. The Guardian приводит перечень продуктов, которые необходимы для нормального функционирования мозга.

Жирные кислоты. Под этим названием подразумевается вид жиров, называемый так же полинасыщенными, длинноцепочными жирными кислотами. Их наиболее известный представитель — омега-3. Жирная рыба, например лосось, скумбрия, анчоусы и сардины, является лучшим природным источником единственного вида жиров, который необходим мозгу на протяжении всей жизни. Если вы не употребляете рыбу в пищу, хорошей альтернативой могут стать семена льна и чиа.

Глюкоза. Глюкоза — это углевод, который выступает источником энергии для мозга, поэтому крайне важно, чтобы её было достаточно в рационе, отмечает Москони.

Продукты, которые богаты глюкозой и содержат достаточное количество клетчатки для стабилизации уровня сахара в крови, — это свёкла, киви, цельнозерновые каши, сладкий картофель (батат), зелёный, репчатый лук. Натуральный мёд, кленовый сироп и кокосовый сахар также являются богатым источником глюкозы.

Рацион играет определяющую роль в риске развития болезни Альцгеймера. Сегодня это заболевание является наиболее распространённой формой слабоумия

Витамины и минералы. Мозгу необходимы все виды витаминов и минералов, особенно с антиоксидантным эффектом, например, витамины А, С, Е, селен, а также железо, медь и цинк.

Фрукты и овощи, говорит Москони, — лучший природный источник этих компонентов. Ешьте ягоды, апельсины, грейпфруты и яблоки — они сладкие, но имеют при этом низкий гликемический индекс.

Зелёные листовые или крестоцветные овощи, такие как брокколи, капуста, шпинат и зелень одуванчика, а также овощи вроде лука, моркови, помидора или тыквы также полны минералами и клетчаткой и важны для здоровья нервной системы.

Оливковое масло первого отжима. Москони утверждает, что оливковое масло первого отжима просто необходимо мозгу. Оно насыщено омолаживающими питательными веществами, такими как омега-3 и витамин Е, этот витамин важен для защиты от слабоумия.

Исследования европейских и американских учёных показали, что люди, потребляющие за день 16 мг витамина Е, имеют на 67% меньше шансов столкнуться со слабоумием. Риск можно значительно снизить за счёт сочетания витаминов Е и С. Они защищают клетки мозга от вредного воздействия токсинов и свободных радикалов. К тому же витамин Е доставляет кислород в мозг, пишет Москони.

Запретный список. Москони составила список продуктов, которые ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять в пищу. К ним относится любой фастфуд, жареная пища, красное мясо, свинина, молочные изделия с высоким содержанием жиров, выпечка и всё, что содержит трансжиры и рафинированный сахар, — торты, печенье, чипсы, полуфабрикаты и различные закуски. В список вредных для мозга продуктов также входят маргарин, фабричный сыр и сливочные спреды. Стоит воздержаться от салями, варёной колбасы и сосисок.

Чем больше вы на регулярной основе употребляете в пищу полуфабрикатов, тем выше риск развития когнитивных нарушений и слабоумия, пишет Москони. Исследования показывают, что люди, употребляющие в день всего 2 г трансжиров, рискуют в два раза больше, чем те, кто воздерживается от этих продуктов.

Не всё решают гены. Помимо влияния на мысли, настроение и память, рацион играет определяющую роль в риске развития болезни Альцгеймера. Сегодня, утверждает Москони, это заболевание является наиболее распространённой формой слабоумия, им болеют 46 млн человек. По прогнозам, к 2050 году количество больных увеличится до 130 млн.

На заре карьеры Москони все придерживались мнения, что болезнь Альцгеймера развивается из-за плохой генетики. Теперь учёные изменили мнение: лишь у 1% больных причиной заболевания является мутация генов, такая форма слабоумия развивается в 30–50-летнем возрасте.

Безусловно, особенности ДНК влияют на развитие мозга, но образ жизни сказывается на нём не меньше, уверяет Москони. Задача каждого следить за своим рационом, чтобы жить долго и предотвратить раннее старение мозга.

По материалам: The Guardian
Перевод Даниила Непочатова

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