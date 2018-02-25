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Главная » Мир » Армия Асада продолжает бомбардировки в Сирии несмотря на решение Совбеза ООН

Армия Асада продолжает бомбардировки в Сирии несмотря на решение Совбеза ООН

Армия Асада продолжает бомбардировки в Сирии несмотря на решение Совбеза ООН
Фото: TotallyCoolPix.com

Утром 25 февраля правительственные силы нанесли несколько авиаударов по Восточной Гуте

25.02.18 140
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Силы режима президента Сирии Башара Асада продолжают обстрелы подконтрольных повстанцам районов Восточной Гуты под Дамаском, несмотря на требование Совета Безопасности ООН прекратить огонь. Об этом сообщили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Утром 25 февраля проправительственные силы нанесли два авиаудара по окрестностям Думы в Восточной Гуте. Кроме того, ракетно-артиллерийский огонь также поразил как минимум три района Восточной Гуты, включая Думу, сообщил председатель Сирийской обсерватории Рами Абдель Рахман.

Корреспондент AFP слышал звуки воздушных авианалетов и артиллерийских ударов. Информации о жертвах в результате бомбардировок пока нет.

Напомним, Совет безопасности ООН 24 февраля проголосовал за резолюцию, требующую немедленно ввести 30-дневное перемирие в Сирии.

В результате бомбардировки силами режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты в течение семи дней погибли более 500 гражданских.

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