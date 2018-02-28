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Главная » Мир » Зятю Трампа ограничили доступ к гостайне

Зятю Трампа ограничили доступ к гостайне

Зятю Трампа ограничили доступ к гостайне
Джаред Кушнер / Фото: flickr.com/photos/thejointstaff

Джаред Кушнер больше не будет получать "сверхсекретную" информацию

28.02.18 214
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Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер потерял доступ к ряду секретных документов и ежедневным брифингам Белого дома. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на американские СМИ.

Уровень его допуска был снижен со "сверхсекретного" до "секретного". Аналогичные шаги были предприняты в отношении многих других сотрудников Белого дома с наивысшим уровнем допуска.

С момента прихода в Белый дом Кушнер получил временный допуск к сверхсекретной информации, пока ФБР рассматривало его заявку на получение постоянного статуса и возможности доступа к гостайнам.

Президент США может даровать Кушнеру постоянный допуск, но сам Трамп накануне отметил, что это решение в конечном итоге будет принимать глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Келли еще в середине февраля предупреждал сотрудников Белого дома, что те из них, кто еще в июне 2017 года получили так называемый временный допуск к сведениям, составляющим гостайну, могут его утратить.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Кушнер продолжит играть важную роль в администрации, несмотря на решение по ограничению его допуска.

"Мы не комментируем индивидуальные ограничения на доступ к секретной информации тех или иных сотрудников. Но конкретно по Кушнеру могу вас заверить, что он продолжит играть столь же важную роль в Белом доме, как он и играл с самого начала вступления в должность", - сказала она.

Адвокат Кушнера Эбб Лоуэлл заявил, что "понижение уровня допуска не повлияет на возможность Кушнера делать свою важную работу и выполнять задания президента".

В то же время источники Politico и New York Times сообщают, что ограничение доступа к сверхсекретной информации может повлиять на переговоры, которые ведет зять президента.

Официально основным фронтом работ зятя президента являются вопросы Ближнего Востока и Китая. Ранее зятя Трампа подозревали в сотрудничестве с российскими и китайскими компаниями и даже в сговоре с Россией, однако сам он эти предположения отвергал.

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