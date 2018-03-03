У Белого дома застрелился мужчина

В Вашингтоне у Белого дома мужчина выстрелил в себя.
Об этом сообщила Секретная служба США в Twitter.
"Срочно: Персонал Секретной службы реагирует на инцидент, связанный с человеком, который, по сообщениям, получил ранения от выстрела в себя около забора в районе Северной поляны Белого дома", - говорится в сообщении.
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Служба также уточнила, что в результате инцидента другие люди не пострадали. Вблизи было перекрыто пешеходное и автомобильное движение.
Напомним, американский конгрессмен покончил с собой.