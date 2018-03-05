Ким Чен Ын впервые встретился с южнокорейской делегацией

На переговоры в КНДР прибыли 10 спецпосланников из Сеула

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с начала своего правления в 2011 году проводит встречу с официальными чиновниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Yonhap.

В состав южнокорейской делегации входят 10 высокопоставленных южнокорейских чиновников, в том числе руководитель Национальной разведывательной службы и советник президента по национальной безопасности.

"В настоящее время председатель Ким Чен Ын устраивает обед для специальных посланников", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп назвал Ким Чен Ына психом и отказался с ним встречаться

Ранее сестра Ким Чен Ына встретилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Она - первая из семьи, кто посетил Южную Корею со времен Корейской войны 1950-1953.