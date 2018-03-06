КНДР готова отказаться от ядерных испытаний при получении гарантий безопасности

Северная Корея готова ввести мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний и провести прямые переговоры с США. Об этом заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в КНДР и встречи с Ким Чен Ыном, передает Медуза со ссылкой на АР.

КНДР также пообещала не применять ядерные и обычные вооружения против Южной Кореи. В случае предоставления гарантий безопасности и нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном северокорейская сторона выразила готовность полностью отказаться от своей ядерной программы.

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В конце апреля главы Северной и Южной Кореи намерены встретиться на межкорейском официальном саммите.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с начала своего правления в 2011 году провел встречу с официальными чиновниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян.