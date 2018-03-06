В Германии из-за конверта с порошком госпитализировали пятерых сотрудников суда

Сотрудники районного суда немецкого города Ринтельн (федеральная земля Нижняя Саксония) были отправлены в больницу после вскрытия конверта с порошком. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel Online.
Пять работников суда, которые держали в руках конверт с зеленым порошком, пожаловались на раздражение и проблемы с дыханием.
Медики их госпитализировали. Обследовали также 19 других работников.
Пожарные эвакуировали здание суда, установили мобильные системы обеззараживания и обезвредили подозрительное вещество.
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Что за вещество было в конверте пока непонятно.
По данным полиции, специалисты изучают образец порошка в мобильной лаборатории.