В Германии из-за конверта с порошком госпитализировали пятерых сотрудников суда

Люди пожаловались на раздражение и проблемы с дыханием

Сотрудники районного суда немецкого города Ринтельн (федеральная земля Нижняя Саксония) были отправлены в больницу после вскрытия конверта с порошком. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel Online.

Пять работников суда, которые держали в руках конверт с зеленым порошком, пожаловались на раздражение и проблемы с дыханием.

Медики их госпитализировали. Обследовали также 19 других работников.

Пожарные эвакуировали здание суда, установили мобильные системы обеззараживания и обезвредили подозрительное вещество.

Что за вещество было в конверте пока непонятно.

По данным полиции, специалисты изучают образец порошка в мобильной лаборатории.