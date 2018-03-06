В Елисейском дворце, который является резиденцией президента Франции, появился курятник. Об этом сообщается в Твиттере Елисейского дворца, передает Европейская правда.

"Вы думали, что знаете каждый уголок Елисейского дворца? Откройте для себя курятник и двух его обитательниц: Марианну и Агату", – говорится в сообщении.

Как сообщают французские СМИ, двух куриц президенту Эммануэлю Макрону подарили по случаю сельскохозяйственного салона в Париже.

На видео, размещенном Елисейским дворцом, видно, как одну из куриц знакомят с лабрадором Макрона Немо, который выглядит при этом довольно испуганным.

Vous pensiez connaître tous les recoins du Palais de l'Elysée ? Découvrez son poulailler et ses deux nouvelles habitantes : Agathe et Marianne ! pic.twitter.com/L6Ecg3AjBh — Élysée (@Elysee) 5 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, пес французского президента Эммануэля Макрона помочился на камин в Елисейском дворце.