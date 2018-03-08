Невеста принца Гарри поменяла веру перед свадьбой

Американская актриса Меган Маркл, помолвленная с принцем Гарри, 7 марта приняла англиканскую веру. Церемония прошла в Королевской капелле, ее проводил архиепископ Кентерберийский. Об этом пишет Медуза со ссылкой на The Daily Mail.

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Издание подчеркивает, что королевская семья смену веры Меган Маркл не афишировала.

На церемонии, помимо Меган Маркл и принца Гарри, присутствовал также принц Чарльз, но его старшего брата - принца Уильяма и бабушки - королевы Елизаветы II на ней не было.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри должна состояться 17 мая. Обряд не требует, чтобы Маркл, бывшая протестантка, принимала англиканскую веру, но она сама говорила, что хочет это сделать в знак почтения королеве, формальной главе церкви.