В Праге прошла инаугурация Земана

Он был переизбран президентом

В чешской столице Праге состоялась церемония инаугурации избранного на второй срок президента Милоша Земана.

"Милош Земан, главный пророссийский голос в политике ЕС, принял присягу на второй срок на посту президента Чешской Республики", - цитируют мировые СМИ AP.

Церемония состоялась в четверг во время одновременной сессии обеих палат парламента в Пражском граде.

73-летний Земан был переизбран на выборах, которые состоялись в январе 2018 года. Он был одним из немногих европейский лидеров, которые в свое время поддержали тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Конституция Чехии разрешает пребывание на посту президента не дольше чем два срока подряд.