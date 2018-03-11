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Главная » Мир » Посетителям бара в котором отравили Скрипаля нужна большая стирка

Посетителям бара в котором отравили Скрипаля нужна большая стирка

Посетителям бара в котором отравили Скрипаля нужна большая стирка
Сергей Скрипаль и его дочь / Скриншот видео

Эти рекомендации касаются примерно 500 человек

11.03.18 152
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Следы вещества, которым, предположительно, отравились экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, были найдены в пабе "Милл" и ресторане Zizzi в Солсбери.

Об этом сообщает ВВС, на которую ссылаются мировые СМИ.

Телерадиокорпорация приводит слова госсоветника по вопросам английского здравоохранения Салли Дэвис, которая считает, что риск для населения минимален.

Тем не менее медики советуют всем, кто посетил эти паб и ресторан во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. Эти рекомендации касаются примерно 500 человек.

Так, рекомендовано постирать одежду, которая была на посетителях в этот день. Если ее нельзя стирать, то ее нужно упаковать в пластиковый мешок и убрать до особого распоряжения. Мобильные телефоны и сумки нужно вытереть влажными салфетками, а салфетки затем упаковать в пластиковые пакеты и выбросить. Очки и драгоценности рекомендовано вымыть с дезинфицирующим средством.

Напомним, Фокус разбирался, кому выгодна расправа над Скрипалем.

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