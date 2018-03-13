Умер последний нацистский преступник, представший перед судом

Бывший член СС Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима", умер в возрасте 96 лет.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Deutsche Welle.

Три года назад он был признан виновным в соучастии в убийстве 300 тысяч человек в Освенциме и приговорен к четырем годам лишения свободы.

В ноябре 2017 года немецкий суд решил, что "бухгалтер Освенцима" должен отправиться в тюрьму, несмотря на пожилой возраст.

Однако за решеткой Гренинг так и не оказался. Он, как сообщает Spiegel Online, умер в пятницу, 9 марта, в больнице.

Из более 6,5 тысячи членов СС, служивших в Освенциме, лишь около 50 человек предстали перед судом за более чем 70 лет, прошедших после окончания Второй мировой войны.

Оскар Гренинг работал в Освенциме в 1942-1944 годах. Его обязанности заключались в том, чтобы собирать деньги и ценности убитых узников, следить за их сохранностью и отправлять в Берлин.

Гренинг открыто признавал, что работал в Освенциме, однако настаивал на том, что никак не связан с убийствами заключенных этого концлагеря. В 2015 году на суде он заявлял, что чувствует свою моральную вину за гибель узников Освенцима, но не признает себя виновным в уголовном преступлении.

Оскар Гренинг, как отмечает Deutsche Welle, скорее всего был последним нацистским военным преступником, представшим перед судом.

Отметим, в Польше впервые опубликуют базу данных о палачах Освенцима.

Напомним, комплекс Аушвиц-Биркенау (Освенцим) существовал дольше других концентрационных лагерей. Он был основан в 1940 году и освобожден советской армией 27 января 1945 года. Будучи крупнейшим нацистским лагерем, он стал одним из главных символов холокоста. За пять лет существования в Освенциме погибли около 1,4 миллиона человек, из них 1,1 миллиона – евреи.