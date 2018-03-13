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Главная » Мир » Украинца приговорили к 180 годам лишения свободы в Греции

Украинца приговорили к 180 годам лишения свободы в Греции

Украинца приговорили к 180 годам лишения свободы в Греции
Фото: novosti-ru.ru

Ситуация с  заключенными в этой стране нашими моряками остается тяжелой

13.03.18 70
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40-летнего украинского моряка Дениса Бровченко приговорили в Греции к 180 годам заключения за нелегальную перевозку мигрантов.

Об этом сообщает ТСН.uа.

Как сообщает брат осужденного Андрей, украинские дипломаты не прилагают усилий для помощи морякам. Приговоры греческих судов достигают 25-200 лет. Убийцы и наркоторговцы получают гораздо меньшие сроки, а граждане ЕС и турки, задержанные по таким же обвинениям в перевозке нелегалов, отбывают в греческих тюрьмах лишь по несколько лет.

Денис Бровченко высказал предположение, что дипломаты других стран каким-то образом договариваются с Грецией относительно своих осужденных граждан. Об этом он сказал в своем обращении из тюрьмы Коридаллос в Афинах.

Полный текст обращения:

"Все, кого вы видите в этой камере - граждане Украины, заключенные на пожизненый срок. За что? Все были задержаны береговой охраной при перевозке беженцев из Ближнего Востока в Италию морским путем. Сейчас это распостраненная вакансия в Европе. А вот последствия являются шокирующим сюрпризом для каждого - пожизненное заключение. Самое обидное в этой ситуации, что местные власти не дают возможности оправдать и защитить себя, а представители наших государств (консульство) игнорируют все наши многократные просьбы о помощи, такие как юридическая поддержка или хотя бы визит и консультация. Мы не знаем, что указано в наших показаниях, по каким статьям нас обвиняют, как защищаться в суде. Все эти моменты, оказывается, не стоят внимания нашего консула, который по долгу службы должен помогать согражданам, попавшим в беду за границей. Именно в беду!

Данное видеообращение мы делаем для того, чтобы нас наконец услышало наше государство, наши соотечественники и мировое общество! Никто из нас ранее не имел проблем с законом! Все оказались здесь, помогая людям бежать от войны в Европу, которая их принимает. Зверское преступление, не так ли? Для сравнения, убийцам и наркоторговцам здесь дают всего несколько лет.

Не спорим, закон был нарушен и за это нужно нести наказание, но оно не соизмеримо с содеяным! Быть может правительство пытается напугать потенциальных перевозчиков такими сроками, чтоб другим не повадно было, но ведь результата нет, так как не это решает проблему! Реально на проблему повлияло выделение Евросоюзом средств Турции на пресечение потока беженцев путем создания временных лагерей и депортации. А нас сажают по полной программе, будто мы организаторы, хотя все являемся обманутыми исполнителями. Очень интересный момент: обвиняемые за такие же преступления граждане ЕС или Турции сидят здесь максимум пару лет и освобождаются. То есть с их государствами удалось достичь некой договоренности. Почему же с нашими это невозможно? 

Из всего этого напрашивается вывод, что мы здесь консервируемся без единого шанса на оправдание ради чьей-то выгоды. Очень не хочется думать, что наше правительство в курсе, и просто закрывает глаза.

Будет ли это обращение скандальным, либо останется не замеченным. В любом случае, терять нам уже нечего...".

Напомним, украинских моряков в Греции приговорили к 50, 200 и 400 годам лишения свободы.

 

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