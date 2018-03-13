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Фото Место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк Помпео

<span class="label red">Фото</span> Место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк Помпео
Скриншот видео

А главой ЦРУ впервые в истории станет женщина

13.03.18 1374
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Президент США Дональд Трамп заявил об увольнении главы американской дипломатии, госсекретаря Рекса Тиллерсона, которого глава государства поблагодарил за службу. 

Об этом президент США заявил в своем twitter.

Новым главой государственного департамента станет директор ЦРУ Майк Помпео. Трамп считает, что он "фантастически справится" на новом месте работы.

В свою очередь новым директором ЦРУ станет Джина Хэспел. Таким образом, женщина впервые возглавит разведывательное ведомство США. 

Хэспел, как сообщает ТАСС, является первой женщиной - кадровым сотрудником ЦРУ, которая смогла дослужиться до упомянутой должности, подчеркивается в письменном заявлении, которое распространила пресс-служба ведомства в Лэнгли.

Как сообщается в этом документе, Хэспел была принята на работу в ЦРУ в 1985 году. Она обладает "большим опытом (оперативной работы) за рубежом", указывается в заявлении. В нем подтверждается, что Хэспел в прошлом в том числе возглавляла резидентуры ЦРУ в нескольких странах. В каких именно, не уточняется.

Отметим, Майк Помпео - 55-летний политик и бизнесмен — республиканец и представитель "Чайной партии". Он представлял в Конгрессе штат Канзас в 2011—2017 годах. ЦРУ возглавлял с ноября 2016 года.

Помпео родился в Калифорнии в итальянской семье. Он учился в Военной академии США Вест-Пойнте, а потом служил в бронетанковой дивизии. Он окончил Гарвард, получив юридическую степень и некоторое время работал адвокатом.

Напомним, Тиллерсон читает твиты Трампа в распечатанном виде.

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