Конец эпохи. Как Юбер де Живанши стал легендой мира моды

Юбер де Живанши умер 10 марта на 92 году жизни. Fashion-эксперт Джесс Картнер-Морли поделилась воспоминаниями о легенде мира моды и рассказала, как актриса Одри Хепбёрн помогла ему создать стиль, актуальный уже 50 лет

Джесс Картнер-Морли в последний раз виделась с Юбером де Живанши на открытии его выставки в музее Кале в июне 2017-го. Её впечатлил шикарный вид высокого 90-летнего мужчины. На его голове развивалась седая шевелюра, которая отлично сочеталась с чёрным костюмом и белой сорочкой. Живанши держал в руке деревянную трость, его изящная и величественная походка привлекала внимание всех окружающих.

Журналистов на презентации интересовала лишь проза жизни, они задавали великому модельеру вопросы о том, как он создавал свои легендарные платья. Он же с гораздо большим удовольствием говорил о женщинах, для которых шил наряды.

Источник вдохновения

На выставке Живанши рассказал о забавной истории, которая приключилась с ним и с британской актрисой Одри Хепбёрн. "Когда мне сказали, что я буду работать с Хепбёрн, я подумал об однофамилице Одри и очень известной в то время американской актрисе Кэтрин Хепбёрн, — сказал модельер. — Сначала мне не понравилось, что придётся иметь дело с менее известной Одри, но меня очаровали её красивые глазки, короткие волосы, густые брови и милый наряд. Мы стали сотрудничать, начиная с фильма, где она снималась в роли Сабрины, и в последующих её работах".

L’Express писал, что Живанши для мира моды так же значим, как Франсуаза Саган для литературы

Элегантные костюмы Живанши сногсшибательно смотрелись на изящной фигуре Одри Хепбёрн. Вместе с ней, пишет Морли, модельер создал волшебство своего стиля, который до сих пор актуален. "Она не была похожа на других кинозвёзд, потому что любила простоту, — рассказывал Живанши. — Наше сотрудничество с Одри превратилось в великую дружбу".

Модельер до конца своей жизни находил в Хепбёрн вдохновение и силы для создания своих нарядов. Для него она была своеобразным проводником в мир высокого и недосягаемого.

Король чёрного

Живанши не было равных в создании шикарных чёрных нарядов. Когда в 1972 году умер герцог Винздорский Эдуард VIII, его вдова Уоллис Симпсон первым делом позвонила в ателье Givenchy, чтобы заказать для панихиды однотонный чёрный наряд. Вскоре её костюму стали подражать во всём мире. Даже стиль Жаклин Кеннеди, жены 35-го президента США, создавало ателье Givenchy, о чём модельер рассказал лишь недавно — на открытии выставки в Кале. Раньше он не мог об этом говорить, так как первая леди США была обязана поддерживать американскую фэшн-индустрии.

Живанши вспоминал, как во время первого визита четы Кеннеди во Францию Жаклин передала ему записку, которую написал тогдашний французский президент Шарль де Голь: "Мадам, сегодня вечером вы выглядели как настоящая парижанка".

Однажды французский журнал L’Express написал, что Живанши для мира моды так же значим, как Франсуаза Саган для литературы или Бернар Бюффе для мира искусства.

"С его смертью обрывается ниточка, которая связывала нас с золотым веком элегантности — XX столетием", — пишет Морли.

По материалам: The Guardian

Перевод Даниила Непочатова