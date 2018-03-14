В России задержали 60 иностранцев, вербовавших боевиков для ИГИЛ

ФСБ совместно с МВД РФ в Москве и Московской области задержала 60 иностранцев, которые организовали канал нелегальной переправки сторонников ИГИЛ в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ФСБ.

"В результате спецоперации задержано 60 иностранных граждан. В ходе проведенных обысков по 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств. Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций", - говорится в сообщении ФСБ.

Во время обысков были изъяты оргтехника, компьютеры, более 200 бланков регистрации по месту пребывания, 200 миграционных карт, 50 медицинских справок, 40 банковских карт, 50 паспортов граждан республик Средней Азии, 100 печатей, штампов и оттисков, используемых для отметок в миграционных документах и паспортах иностранных граждан.

Напомним, разведка США прогнозирует усиление активности ИГИЛ.