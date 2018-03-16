В Испании местные жители устроили массовые беспорядки на улицах Мадрида.

Причиной этому стала смерть уличного торговца из Сенегала, приехавшего в Испанию нелегально 14 лет назад, сообщает издание El Pais.

Так, испанцы взбунтовались из-за кончины продавца от сердечной недостаточности. Однако, коллеги винят в его гибели полицейских, которые устроили преследования за ним.

Протесты прошли в одном из районов Мадрида Лавапиес. Участники акции громили автобусные остановки, машины и отделения банков.

Contenedores quemados en la calle Tribulete. Siguen las cargas policiales. pic.twitter.com/Ke8ZjlUXwI — Helena Poncini (@helena_poncini) 15 марта 2018 г.

По данным полиции, в результате беспорядков были задержаны шесть человек, один из них совершеннолетний.

По данным спасателей, за медпомощью обратились не менее 19 человек.

Напомним, осенью 2017 года во время референдума о независимости испанского региона Каталония в Барселоне произошли столкновения с полицией, в результате чего пострадали около тысячи людей.

Вскоре после референдума каталонский парламент во главе с премьер-министром Карлесом Пучдемоном объявили о независимости региона. Однако после угроз со стороны официального Мадрида арестовать политическую верхушку, Пучдемон покинул Испанию и направился в Бельгию.

Также Сенат Испании применил статью 155 конституции Испании, позволяющая ввести прямое управление Мадрида в Каталонии.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

До сих пор вопрос независимости Каталонии в Испании является нерешенным.