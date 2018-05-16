В среду, 16 мая, на мосту через реку Байланг в округе Вэйфан (Китай) открылось самое большое в мире колесо обозрения без спиц. Об этом сообщает Daily Mail.

Аттракцион получил название "Бохайский глаз", в честь Бохайского залива на берегу которого находится округ Вэйфан. Его высота составляет 145 метров, что на 10 метров выше самого большого колеса обозрения в Европе – "Лондонского глаза" на берегу Темзы.

Колесо находится посреди 540-го моста через реку Байланг. Его главная особенность - отсутствие внутренних спиц.

Китайское колесо обозрения насчитывает 36 кабинок, каждая из которых может вместить до 10 человек. Кабинки оснащены Wi-Fi, кондиционером и телевизором. Полный оборот колесо совершает за 30 минут.







Фото: facebook.com/CGTN

Напомним, на данный момент самым большим в мире колесом обозрения является High Roller в Лас-Вегасе высотой в 167 метров.