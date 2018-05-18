На вулкане Килауэа открылась 20-я по счету трещина, через которую вырывается лава и газ

На Гавайях дым пепла от извергающегося вулкана Килауэа поднялся на высоту 9 000 км, сообщает AFP.

Геофизик из Геологической службы США Майк Поланд подтвердил извержение вулкана.

Отмечается, что во вторник, 15 мая, на вулкане Килауэа открылась 20-я по счету трещина, через которую вырывается лава и газ.

Эвакуированы около двух тысяч жителей в восточном районе Пуны, где впервые появились трещины. В готовности к эвакуации находится район Кау американского островного штата Гавайи.

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Лава уже уничтожила по меньшей мере 26 домов и 10 других сооружений.

Напомним, 16 мая Геологическая служба США (USGS) объявила о "красном" уровне опасности из-за извержения вулкана Килауэа.

Красный уровень опасности означает, что крупное извержение неизбежно: на данный момент выбросы пепла происходят непрерывно, шлейф пепла сносится ветром на юго-запад архипелага.

Справка

Вулкан Килауэа постоянно извергается с 1983 года и является одним из самых активных вулканов в мире.

В 2014 году лава сожшла дом и накрыла кладбище, в то время, когда она приближалась к Пахоа, ближайшему городу к Лейлани-Эстейтс. Но этот поток остановился как раз перед главной дорогой Пахоа.

Почти 30 лет назад лава медленно покрывала весь город, Калапану, в течение примерно года.