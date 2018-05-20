Охота на Трампа. Когда республиканцы перестанут защищать "своего" президента

Недели не проходит без появления в американских СМИ очередной разоблачительной информации о Дональде Трампе или его ближайшем окружении. Бывшего главу ФБР назначили год назад, чтобы выяснить, не имело ли место сотрудничество избирательного штаба Трампа с русскими в 2016 году и не оказывалось ли противодействие правосудию, пытавшемуся в этом разобраться. Президент и его партия требуют прекратить работу группы Мюллера: дескать, за год со всем можно было разобраться, а если не разобрались, то ничего и не было. Но дело, похоже, затягивается как раз потому, что было всякое, и много.

Могущественный Мюллер

В США найдётся немного государственных служащих с такой безупречной репутацией, как у 73-летнего Боба Мюллера. Ветеран войны, командовавший во Вьетнаме взводом морской пехоты и удостоенный самых высоких наград, он сделал блестящую юридическую карьеру, став заместителем государственного прокурора США, а затем директором ФБР как раз в период после масштабной террористической атаки 9/11, и пробыл в этой должности 12 лет. По закону срок пребывания в кресле главы ФБР ограничен десятью годами, но для Мюллера сделали исключение. Его кандидатура в качестве руководителя расследования "русского" дела не вызвала сомнений ни у кого.

Мюллер привлёк в свою команду 15 опытнейших юристов. Кроме того, задействованы агенты министерства финансов, которые специализируются на вскрытии криминальных схем ухода от налогов. Казалось бы, где налоги, а где российское вмешательство. Но, как говорят американские прокуроры, в сложных делах нужно следовать принципу Follow the money ("Следуй за деньгами"), и он не подведёт. Деньги в Штатах оставляют след.

Публике почти ничего не известно о деталях работы команды Мюллера, оттуда нет утечек, что доказывает уровень дисциплины и профессионализма. Эта закрытость заставляет Дональда Трампа сильно нервничать. Сотрудники Белого дома говорят, президент раз по двадцать на дню поминает расследование недобрыми словами. А недавно стало известно, что люди Мюллера пригрозили Трампу, если он откажется давать показания по делу лично, добиться этого с помощью обязывающего судебного предписания. Такого в истории страны ещё не было. Юристы президента очень боятся таких показаний своего клиента: Трамп сам порой не отличает в своих речах правду от лжи и может наговорить лишнего под присягой.

84% республиканцев, 12% демократов и 35% независимых одобряют политику Трампа (Gallup, май 2018)

В рамках спецрасследования уже оглашены обвинения 19 физическим лицам и трём компаниям. На допросы ходят сотрудники Белого дома и члены семьи Трампа, а недавно отвечал на вопросы следствия сам генеральный прокурор Джефф Сешнс. Ирония заключается в том, что формально Боб Мюллер — подчинённый Сешнса, именно министерство юстиции, которое по должности возглавляет генпрокурор, назначило Мюллера. Правда, сделал это заместитель генпрокурора Род Розенстайн, потому что Джефф Сешнс как член избирательного штаба Трампа официально взял отвод от всякого участия в расследовании из-за конфликта интересов. И президент теперь не любит обоих: одного за то, что ушёл в сторону (а ещё соратник называется!), другого за то, что позволяет Мюллеру издеваться над главой страны. Но не Мюллером единым кормится репутация президента.

Шторм от порнозвезды

О том, что у Трампа довольно бесцеремонные отношения с женщинами, было известно всегда, а его связь с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс обсуждалась в СМИ задолго до похода миллиардера в политику. Даже когда публика узнала, что Дэниэлс выплатили $130 тыс. накануне выборов, чтобы она помалкивала, это не потянуло на сенсацию на фоне остальных скандалов. Но неожиданно именно этот эпизод повлёк за собой куда более серьёзные последствия. А вытащил их адвокат порнозвезды Майкл Авенатти.

Согласно принципу "Следуй за деньгами" он выяснил, с какого счёта произведена выплата и что собой этот счёт представляет. Отдельная тема, что Трамп поначалу вообще отрицал своё отношение к сделке и что выплата таких средств, произведённая третьей стороной перед выборами, должна была проходить как пожертвование в предвыборный фонд, не иначе, у американцев с этим строго. На счёт, специально созданный личным адвокатом Трампа Майклом Коэном для подобных операций, приходили деньги от различных компаний, причём уже в бытность Дональда Трампа президентом. Единственная услуга, которую этим компаниям оказывал Коэн, судя по всему, возможность общаться с самим собой как приближённым к президенту.

В частности, $500 тыс. за это заплатила компания Columbus Nova, которой владеет гражданин США Эндрю Интратер, двоюродный брат российского олигарха Виктора Вексельберга. Columbus Nova позиционировала себя как представителя на американском рынке бизнес-империи Вексельберга "Ренова". Последняя, как и Вексельберг, сейчас под санкциями. Кроме того, компания "Интратера" внесла в предвыборный фонд Трампа $250 тыс., а братья приняли участие в инаугурационной церемонии.

Пока трудно сказать, насколько тут были нарушены законы, однако сама история, когда в разгар расследования русского следа личный адвокат президента берёт деньги с отчётливым русским запахом за лоббистские услуги, очень ярко характеризует окружение Трампа и его самого. Оказалось, что для Мюллера фокусы Коэна не секрет: засветившиеся в переводах денег Коэну фармконцерн Novartis и оператор мобильной связи AT&T, чтобы подчеркнуть свою законопослушность, заявили, что ещё в ноябре 2017-го предоставили необходимую информацию по требованию спецпрокурора.

Доклад Мюллера, когда придёт время, будет оглушительным, не приходится сомневаться

О серьёзных проблемах у Коэна и, соответственно, у Трампа свидетельствует внезапный обыск, который в апреле провели у адвоката сотрудники ФБР при участии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Майкл Коэн работает с Трампом с 2006 года, и именно через него в качестве доверенного лица миллиардер решал всякие неоднозначные дела. При этом все, кто близко знает адвоката, утверждают, что Коэн любит хранить записи разговоров с теми, с кем приходится иметь дело. Теперь эти записи в распоряжении следствия. Подключение прокуратуры Нью-Йорка говорит о выходе расследования за рамки "русского дела". Кстати, и Майкл Авенатти уверяет, что он опубликовал ещё далеко не все факты, которые ему удалось нарыть, так что тут предстоят новые открытия.

Русский дух

Сейчас можно лишь предполагать, каковы будут масштабы финального доклада спецпрокурора. По каждому из направлений реально составить целый том. Так, всего из собранных $107 млн пожертвований в предвыборный фонд Трампа около $45 млн, по данным ABC News, имеют за собой лиц, постаравшихся остаться неизвестными. Сколько там ещё кроется вексельбергов?

Для трамповской администрации характерно переплетение бизнес-интересов и политики, а где большой бизнес — ждите, что вылезут российские следы. Известно о сотрудничестве компаний нынешнего министра торговли США Уилбура Росса с российской компанией "Сибур". А до самого назначения в правительство Росс занимал пост заместителя председателя Bank of Cyprus, активно сотрудничающего со Сбербанком России и российскими олигархами. Более того, кипрским банком руководит бывший глава Deutche Bank Джозеф Аккерман, при котором немецкий банк участвовал в отмывании денег российским бизнесом, за что был оштрафован на $10 млрд. Вам нужны русские следы? Они повсюду.

Похоже, с Трампом дурную шутку сыграет то, что считалось его преимуществом, когда он занимался бизнесом: его нежелание считаться с правилами. В политике намного больше ограничений, и наказания за нарушения сложно обойти с помощью дорогих юристов. Доклад Мюллера, когда придёт время, будет оглушительным, не приходится сомневаться.

В то же время не следует заблуждаться насчёт возможного наказания. Подавляющее большинство сторонников Республиканской партии, более 80%, согласно последним опросам, продолжают поддерживать президента, несмотря на невиданное число и масштабы скандалов. "Свои" избиратели всё ещё предпочитают думать, что их президент подвергается несправедливым нападкам демократов и либеральной прессы, и не считают эту охоту справедливой. Ему на руку играет и благоприятная экономическая конъюнктура в США.

Отстранить Трампа от власти было бы возможно лишь в случае, если бы партия приняла решение, что он наносит ей больше вреда, чем пользы на посту в Белом доме. При республиканском большинстве в сенате и конгрессе и отсутствии желания у конгрессменов и сенаторов избавиться от скандального главы государства об импичменте говорить не приходится.

Но все политические потери впереди. С видимым напряжением республиканцы ждут промежуточных выборов, которые пройдут этой осенью. Они в значительной степени и покажут, чего будет стоить партии защита незащищаемого. Хотя куда важнее вопрос, во что обойдётся Дональд Трамп стране и миру.