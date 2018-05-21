Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Мэра Салоников избили до состояния шока

Мэра Салоников избили до состояния шока

Мэра Салоников избили до состояния шока
Фото: serverl.cf

Сегодня его выписали из больницы

21.05.18 129
100

Полиция греческого города Салоники сообщила об аресте двух подозреваемых в нападении на мэра города Янниса Бутариса.

Об этом сообщает Associated Press.

Напомним, около десятка человек напали на Бутариса в субботу во время церемонии, посвященной жертвам Греции в результате чисток во время Первой мировой войны и последующей греко-турецкой войны.

Его бросили на землю и жестоко избили. Мэра доставили в больницу в состоянии шока. На следующий день, 20 мая, его уже выписали из больницы.

75-летний Бутарис - винодел, который является мэром Салоник с 2011 года. Он известен своей откровенной антинационалистической позицией. 

Сторонники мэра в среду, 23 мая, организуют митинг в его поддержку у белой башни, одной из главных достопримечательностей города.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Хищная кошка напала на велосипедистов и одного загрызла насмертьВ Киеве напали на десантника-блогераВ РФ выпускник попытался зарезать директора школы из-за плохой характеристики
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 25022
  2. Держи вора. Как корреспондент Фокуса протестировала работу украинской полиции 6169
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8247
  4. Гарант-одиночка. Кому нужен такой Петр Порошенко 8440
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 12705
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 4809
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 8785
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 10263
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 7440
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 2929
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 24005 / 27237
  2. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 3196 / 4291
  3. Самолеты не летают, жить дорого: тысячи фанатов отказались ехать на матч Лиги чемпионов в Киев 2844 / 3304
  4. "Если безопасности нет, патриотизм никого не волнует". Военный фотограф — о работе в Сирии, Ираке и на Донбассе 2032 / 2097
  5. Золотой век красных фонарей. Как жили и работали проститутки дореволюционного Киева 1642 / 8599
  6. Соціально активна женщіна. Якось вона викрила політичний заколот на районі 1634 / 1723
  7. Хищная кошка напала на велосипедистов и одного загрызла насмерть 1543 / 1803
  8. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 1451 / 7059
  9. Выпив пол-литра водки, водитель грузовика вывернул на дорогу под Луганском 20 тонн гречки 1353 / 1628
  10. Экс-народный депутат Артеменко предстанет перед большим жюри в США 1348 / 1606
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 47 / 27237
  2. "Если безопасности нет, патриотизм никого не волнует". Военный фотограф — о работе в Сирии, Ираке и на Донбассе 16 / 2097
  3. Золотой век красных фонарей. Как жили и работали проститутки дореволюционного Киева 15 / 8599
  4. Право на смерть. Сколько стоит ассистированный суицид, и кто пользуется этой услугой 7 / 989
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 25022
  6. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 5 / 4291
  7. Маск проанонсировал появление потрясающей двухмоторной Tesla 5 / 419
  8. Украина выйдет из всех невыгодных соглашений в рамках СНГ 5 / 828
  9. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 3 / 7059
  10. Самолеты не летают, жить дорого: тысячи фанатов отказались ехать на матч Лиги чемпионов в Киев 3 / 3304
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.