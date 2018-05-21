Мэра Салоников избили до состояния шока

Сегодня его выписали из больницы

Полиция греческого города Салоники сообщила об аресте двух подозреваемых в нападении на мэра города Янниса Бутариса.

Об этом сообщает Associated Press.

Напомним, около десятка человек напали на Бутариса в субботу во время церемонии, посвященной жертвам Греции в результате чисток во время Первой мировой войны и последующей греко-турецкой войны.

Его бросили на землю и жестоко избили. Мэра доставили в больницу в состоянии шока. На следующий день, 20 мая, его уже выписали из больницы.

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75-летний Бутарис - винодел, который является мэром Салоник с 2011 года. Он известен своей откровенной антинационалистической позицией.

Сторонники мэра в среду, 23 мая, организуют митинг в его поддержку у белой башни, одной из главных достопримечательностей города.