В Еврокомиссии хотят ускорить переговоры Украины и РФ по газу

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил украинскую и российскую стороны для раунда трехсторонних переговоров по транзиту газа после 2019 года.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



По словам Шефчовича, конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики "имеет первостепенное значение для Евросоюза".

"В этом контексте я всегда подчеркивал необходимость продолжения долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески целесообразным способом. Поэтому я обратился к украинским и российским партнерам и пригласил их на трехсторонние переговоры, которые в прошлом оказались эффективными для достижения ощутимых и успешных результатов", – сказал зампредседателя Еврокомиссии.



Шефчович добавил, что переговоры должны начаться как можно скорее, чтобы определиться с транзитом через Украину после 2019 года.

Отметим, 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.