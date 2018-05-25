Нидерланды и Австралия официально обвинили РФ в крушении рейса MH17

Обе страны уже обратились к РФ с просьбой вступить в переговоры, направленные на поиск решения, связанного с признанием ответственности за крушение

Нидерланды и Австралия выступили с официальным заявлением, в котором обвинили РФ в причастности к крушению малайзийского Boeing в июле 2014 года.



Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте нидерландского правительства.



Правительство приняло подобное решение по предложению главы МИД Нидерландов Стефа Блока. Обе страны проинформировали Россию о своей позиции.



"Крушение рейса MH17 вызвало невообразимые страдания", - говорится в заявлении Блока.

По его словам, голландское правительство всегда заявляло, что правда о катастрофе MH17 должна быть раскрыта и наказание виновных должно произойти ради ближайших родственников жертв трагедии.



Нидерланды пользуются поддержкой международного сообщества по этому вопросу, отмечается в заявлении. На основе выводов следствия Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за развертывание ЗРК Бук, который использовался для атаки на MH17. Правительство Нидерландов делает следующий шаг, официально называя Россию ответственной за крушение, говорится в заявлении.



Как поясняется в документе, возложение ответственности на государство за те или иные события связано с несоблюдением им норм международного права. Решив использовать этот юридический путь, Нидерланды и Австралия официально объявляют Россию ответственной за крушение рейса MH17.



Обе страны уже обратились к РФ с просьбой вступить в переговоры, направленные на поиск решения, связанного с признанием ответственности за крушение. Следующим возможным шагом может стать передача дела в международный суд или какую-либо инстанцию для вынесения решения по этому вопросу.

"Мы призываем Россию взять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать в процессе установления истины и достижения справедливости ради жертв рейса MH17 и их ближайших родственников", - заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Отметим, в Гааге в четверг, 24 мая, во время пресс-конференции объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета рейса МН17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года, голландские следователи заявили, что обнаружили веские доказательства того, что самолет был сбит ракетной системой класса "земля-воздух" российской армии.

Кроме того, США полностью поддерживают результаты международного следствия, пришедшей к выводу, что ракета, сбившая в 2014 году над Донбассом Боинг-777 рейса МН17, была выпущена комплексом Бук, который принадлежал военным РФ. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Напомним, имена главных подозреваемых, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году обнародовало нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla. В списке подозреваемых указаны имена Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Николая Ткачева.