Молния ударила в пассажирский Boeing: на борту находилось 500 человек (фото, видео)

Boeing 777 пролетел почти 4 тысячи километров после удара молнии. Пилоты проверили оборудование и решили не возвращаться на аэродром, с которого взлетели.

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В Канаде сняли момент удара молнии по Boeing 777-300, который взлетал в международном аэропорту Ванкувера и направлялся в аэропорт "Хитроу" в Лондоне. На борту самолета находилось 500 пассажиров. О деталях инцидента рассказали на канадском портале City News Everywere.

В статье указывается, что видео опубликовал 19-летний начинающий пилот Итан Уэст. Дата инцидента — 3 марта, около 19:30 (по местному времени). По словам мужчины, в тот день он решил прийти в аэропорт Ванкувера, чтобы понаблюдать как стартует Boeing 777.

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"Я видел, что взлетает самолет 777-300, который должен был лететь в лондонский Хитроу, а 777 — один из моих любимых самолетов и, вроде бы, самый большой двухмоторный самолет. Поэтому я подумал, что будет интересно снять взлет на видео, потому что этот момент чрезвычайно громкий".

Во время обычного взлета самолета по нему ударила молния, свидетельствует видео, снятое Итаном. После этого воздушное судно, как ни в чем не бывало, полетело дальше.

Boeing — момент попадания молнии Фото: Скриншот

Начинающий пилот сказал, что отследил дальнейший полет Boeing — он вовремя приземлился в аэропорту "Хитроу" в Лондоне. Затем самолет осмотрели, отметили на портале, и выяснили, что никаких повреждений нет. Также пояснили, что согласно данным Национальной метеорологической службы США, молния попадает в пассажирские самолеты один-два раза в год.

"С моей точки зрения, мне было интересно, придется ли им отвлекаться, потому что я знаю, что, очевидно, есть контрольные списки, которых они должны будут придерживаться. Я знаю, что не будет никаких серьезных проблем, но мне просто интересно, придется ли им перенаправляться, и даже пассажиры знали, что происходит", — добавил Итан Уэст.

Отметим, расстояние, которое пришлось преодолеть Boeing 777-300 из Ванкувера в Канаде до Лондона в Великобритании — около 7 500 км. Ориентировочное время полета — девять часов.

Между тем ранее Фокус рассказывал о других инцидентах с молнией. В частности, исследователи подсчитали, что каждый год от ударов молнии погибают около 250 тыс. человек. Подавляющее большинство погибших — из развитых стран: инциденты происходят во время работы на открытом пространстве. Впрочем, большинство пострадавших от удара выживают. Ученые выяснили, что меньшие поражения получают те, кто в момент попадания был с мокрой головой.