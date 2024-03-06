Блискавка вдарила у пассажирский Boeing: на борту перебувало 500 людей (фото, відео)

Boeing 777 пролетів майже 4 тисячі кілометрів після удару блискавки. Пілоти перевірили обладнання і вирішили не вертатись на аеродром, з якого злетіли.

Related video

У Канаді зафільмували момент удару блискавки по Boeing 777-300, який злітав у міжнародному аеропорту Ванкувера і прямував до аеропорту "Хітроу" у Лондоні. На борту літака перебувало 500 пасажирів. Про деталі інциденту розповіли на канадському порталі City News Everywere.

У статті вказується, що відео опублікував 19-річний пілот-початківець Ітан Вест. Дата інциденту — 3 березня, близько 19:30 (за місцевим часом). Зі слів чоловіка, того дня він вирішив прийти в аеропорт Ванкувера, щоб поспостерігати як стартує Boeing 777.

Важливо

"У 250 метрах від катастрофи: "Боїнг-777", який летів з Гаваїв, ледь не впав в океан (фото)

"Я бачив, що злітає літак 777-300, який мав курсувати до лондонського Хітроу, а 777 — один із моїх улюблених літаків і, начебто, найбільший двомоторний літак. Тому я подумав, що це буде цікаво зняти це на відео, тому що цей момент надзвичайно гучний".

Під час пересічного злітання літака по ньому вдарила блискавка, свідчить відео, зняте Ітаном. Після цього повітряне судно, наче нічого не сталось, полетіло далі.

Boeing - момент влучання блискавки Фото: Скриншот

Пілот-початківець зауважив, що відстежив подальший політ Boeing — він вчасно приземлився у аеропорту "Хітроу" у Лондоні. Потім літак оглянули, зауважили на порталі, і з'ясували, що ніяких пошкоджень немає. Також пояснили, що згідно з даними Національної метеорологічної служби США, блискавка влучає у пасажирські літаки один-два рази на рік.

"З моєї точки зору, мені було цікаво, чи їм доведеться відволікатись, тому що я знаю, що, очевидно, є контрольні списки, яких вони повинні будуть дотримуватися. Я знаю, що не буде жодних серйозних проблем, але мені просто цікаво, чи доведеться їм перенаправлятися, і чи навіть пасажири знали, що відбувається", — додав Ітан Вест.

Зазначимо, відстань, яку довелось здолати Boeing 777-300 з Ванкувера у Канаді до Лондона у Великій Британії — близько 7 500 км. Орієнтовний час польоту — дев`ять годин.

Тим часом раніше Фокус розповідав по інші інциденти з блискавкою. Зокрема, дослідники підрахували, що щороку від ударів блискавки гинуть близько 250 тис. людей. Переважна більшість загиблих — з розвинутих країн: інциденти стаються під час роботи на відкритому просторі. Втім більшість постраждалих від удару виживають. Вчені з'ясували, що менші ураження отримують ті, хто у момент влучання був з мокрою головою.