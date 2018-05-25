НАТО продолжит поддерживать Украину вопреки ультиматуму Венгрии

Альянс не имеет планов на пересмотр отношений

В штаб-квартире Североатлантического альянса, несмотря на инициативу венгерского правительства, не намерены пересматривать подходы к сотрудничеству с Украиной.

Об этом говорится в комментарии НАТО, сообщает УП.

Венгерское правительство направило официальное обращение во все столицы государств-членов. В этом документе Будапешт доказывает, что "реформирование Украины провалилось... несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи".

В Альянсе подтверждают, что получили официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.

"НАТО предоставляет Украине мощную политическую и практическую поддержку, и нет планов по изменению этой ситуации", - заявил представитель Альянса.

Напомним, Польша предложила новые условия, чтобы обойти вето Венгрии на проведение официальных заседаний. Глава польского МИД отметил, что в условиях блокирования Венгрией проведения заседаний комиссии Украина-НАТО нужно найти возможность для проведения "менее формальных" встреч между Киевом и Брюсселем.