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Судьба Нобелевской премии по литературе остается под вопросом

Судьба Нобелевской премии по литературе остается под вопросом
Фото из открытых источников

А все – из-за секса

27.05.18 79
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Исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен не смог подтвердить, что лауреатов Нобелевской премии за 2018 и 2019 годы в области литературы назовут в следующем году.

"Нобелевский фонд отметил, что премия будет присуждена, когда Шведская академия вернет себе доверие. Это означает, что 2019 год - это не окончательный срок", - сказал Хайкенстен в эфире Шведского радио, передает kommersant.ru.  

По его словам, определять имя лауреата может не только Шведская академия. Нобелевский фонд уже получил предложения об альтернативных институтах, которые могут взять эту задачу на себя. 

О том, что Шведская академия решила перенести вручение Нобелевской премии в области литературы 2018 года, стало известно в начале мая. 

Решение было принято на фоне скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах фотографа Жан-Клода Арно, мужа известной поэтессы и члена Шведской академии Катарины Фростенсон. 

В академии произошел еще один скандал, когда стало известно, что некоторые ее члены несколько лет разглашали имена будущих лауреатов.

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