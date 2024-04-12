Украинцы уходят в фантастику: как литература повышает психическую устойчивость во время войны

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Украинцы читают фэнтези и популярную психологию

Издательство Bookchef предоставили данные из своей клиентской базы за период 2020-2023 годов и определило самые популярные жанры книг среди украинских читателей.

Анализ выявил значительный всплеск популярности фэнтези, научной фантастики и мистики, а также популярной психологии, что делает их самыми быстрорастущими жанрами среди читателей Bookchef.

Это свидетельствует о растущем читательском аппетите как к эскапизму, так и к самосовершенствованию, что отражает более широкие тенденции в общественных интересах.

Исследование проведено в результате анализа данных продаж книг.

Начиная с 2020 года, жанровая приверженность читателей изменилась. 2020 год отличился сбалансированным интересом к различным жанрам, а биографии и мемуары выделялись своими глубокими, рефлексивными нарративами.

В 2021 году заметный крен в сторону популярной психологии свидетельствовал о растущем интересе к самопомощи и личностному росту, вызванный, возможно, глобальным толчком к самосовершенствованию и повышению осведомленности о психическом здоровье.

В 2022 году популярность популярной психологии продолжила расти, но именно жанр фэнтези, научной фантастики и мистики начал захватывать читательское воображение более ярко, сигнализируя о желании читателей окунуться в выдуманные миры.

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2023 год подчеркнул эту тенденцию: фэнтези, научная фантастика и мистика не только не потеряли своих позиций, но и значительно опередили другие жанры по популярности, наряду с устойчивым интересом к популярной психологии, что отражает двойной спрос как на чрезвычайные миры, так и на приземленные и практические советы.

Жанры фэнтези и научной фантастики предлагают читателям побег от суровых реалий их текущего окружения. Согласно исследованию влияния литературы на людей во время кризисов (Skalski et al., 2020), взаимодействие с вымышленными мирами обеспечивает психологическое облегчение. Эти жанры позволяют людям погрузиться в миры, где не действуют правила их текущей реальности, предлагая временную передышку от стрессовых факторов.

Обращение к литературе по личностному развитию также можно рассматривать как проактивный механизм преодоления трудностей.

Столкнувшись с вызовами и неопределенностью войны, люди могут искать способы улучшить свое психическое и эмоциональное состояние, усовершенствовать свои навыки и адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам.

Выбор литературы украинцами во время войны можно рассматривать как многогранную психологическую стратегию, направленную на поддержание психического здоровья, воспитание устойчивости и обретение надежды в разгар потрясений.

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