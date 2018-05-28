Coca-Cola выпустила свой первый алкогольный напиток

Слабоалкогольная газировка Lemon-Do пока продается только на одном из японских островов

Американская компания Coca-Cola впервые за свою 125-летнюю историю выпустила слабоалкогольный газированный напиток Lemon-Do. Сейчас он продается только в Японии в городе Кюсю. Об этом пишет The Japan Times.

"Это пилотный проект в регионе ", - сказал представитель Coca-Cola в Японии Масаки Иида.

Сейчас доступны три версии Lemon-Do, содержащие 3, 5 и 7 процентов алкоголя. Точный состав напитка держится в рецепте.

Банка объемом 350 миллилитров стоит 150 иен (около $1,4).

Идея разработать новый напиток появилась у руководства Coca-Cola после посещения японских пабов "izakaya", где сейчас очень популярны газированные алкогольные напитки с лимонным вкусом.

Выпуск Lemon-Do - попытка Coca-Cola завоевать долю на рынке " Chūhai" -напитков с фруктовыми вкусами, содержащих от 2% до 9% алкоголя. Этот сегмент рынка, по данным японских аналитиков, с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25%.

Напомним, о планах выпустить первый в истории компании алкогольный напиток Coca-Cola объявила в марте.