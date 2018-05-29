В Саудовской Аравии приняли закон, защищающий женщин от домогательств

В патриархальной Саудовский Аравии решили улучшить жизнь женщин. Газета Arab News сообщила сегодня, что в этой стране Консультативный совет (орган власти, который обладает правом давать советы монарху) одобрил законопроект о защите женщин от домогательств.

Отныне домогательство к женщинам будет уголовно наказуемым деяние, за нарушение которого полагается наказание в виде от двух до пяти лет лишения свободы или штраф от $26,6 тыс. до $80 тыс. в зависимости от тяжести преступления.

Документ нацелен на "борьбу с домогательствами, их недопущение, наказание виновных и защиту жертв, чтобы сохранить их личную жизнь, достоинство и персональную свободу, предусмотренные положениями исламского законодательства".

"Я считаю, что этот закон имеет большое значение", - сказала в интервью газете член Совета Хода аль-Хелайси.

В сентябре прошлого года королевским указом женщинам было дано право водить машину. Закон вступает в силу в конце июня этого года.