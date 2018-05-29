Китай вернул из-за рубежа более 2,5 тыс. беглых коррупционеров, чтобы казнить

Власти Китая вернули в страну более 2,5 тысяч коррупционеров, которые сбежали за границу вместе с капиталом.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает twixik.ru.

Кампания по возврату беглых чиновников длилась с 2014 года по 2016 год.

"Китай вернул 2566 беглецов из 90 стран и регионов мира, а также вернул 8,6 миллиарда юаней (порядка 1,25 миллиарда долларов) в рамках кампании "Небесная сеть" в период с 2014 по 2016 годы", - говорится в сообщении.

Из общего числа беглецов 1238 вернулись в КНР добровольно, оформив явку с повинной. А еще 39 беглецов, которых удалось вернуть в Китай, значились в списке 100 наиболее разыскиваемых коррупционеров КНР.

Число чиновников, которые пытаются сбежать за границу с капиталом, с 2014 года заметно сократилось. Если в 2014 году был зафиксирован 101 такой случай, то в 2016 — только 19.

Как сообщает "Синьхуа", рассчитывать на тюремное заключение может незначительная часть коррупционеров. Большинство имеет все шансы получить смертную казнь.

Напомним, в Беларуси в прошедшем году суды вынесли пять смертных приговоров и три приговора к пожизненному заключению.