Австрию оштрафовали на 26,8 млн евро за ложь о долгах

Не соответствующие действительности данные были поданы Евростату в 2012-13 годах

Австрия оштрафована за манипуляции с данными о задолженности в земле Зальцбург. Штраф в размере 26,82 миллиона евро на страну наложил Совет Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета.

"Штраф связан с предоставлением ложных государственных долговых данных в 2012 и 2013 годах и вытекает из результатов расследования, начатого Еврокомиссией в мае 2016 года", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, была выявлена серьезная небрежность в трех австрийских государственных организациях: Государственном суде аудита, Государственном департаменте и правительстве Зальцбурга.

"Государственные структуры не смогли обеспечить надлежащий контроль сбора данных и процедуры отчетности данных. Это позволило бюджетной единице вводить в заблуждение и скрывать финансовые операции. Это привело к предоставлению Австрией в Евростат неверных данных относительно государственного управления в 2012 и 2013 годах", - говорится в сообщении.

Австрия стала второй страной, оштрафованной по результатам такого расследования. Летом 2015 года штраф был наложен на Испанию.

Напомним, Совет Евросоюза возглавила Эстония. Это произошло на полгода раньше запланированного срока.