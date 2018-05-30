Телезвезда Ким Кардашьян добилась личной встречи с Дональдом Трампом

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян добилась личной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Медийна дива намерена обсудить с Трампом помилование 62-летней афроамериканки Элис Мэри Джонсон, пожизненно осужденной за отмывание денег и наркотики. Об этом сообщает развлекательный портал TMZ.

Джонсон содержат в одной из тюрем штата Алабама уже 21 год, где она была осуждена без права на досрочное освобождение. В прошлом году Кардашьян услышала историю Джонсон, рассказала о ней своим подписчикам в Twitter и начала предпринимать попытки ее освобождения. Встречи с Трампом она смогла добиться его дочь Иванку и зятя Джареда Кушнера, которые работают в администрации главы США.

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Во время минувшей кампании по выборам президента США звезда поддерживала соперницу Трампа – Хиллари Клинтон.