В МИД России прокомментировали "воскрешение" Бабченко

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали известие о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив, назвали "лучшей новостью".

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

"То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистской эффект, очевидно", - заявила она.

В комментариях к посту пользователи соцсети сравнивают происшествие с отравлением Скрипалей, которого, по их мнению, тоже "не было".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.