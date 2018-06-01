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Главная » Мир » Суд в Германии отклонил протест экологов против строительства Северного потока-2
Газовые проекты России

Суд в Германии отклонил протест экологов против строительства Северного потока-2

Суд в Германии отклонил протест экологов против строительства Северного потока-2
Фото: Getty Images

Проект направлен на удовлетворение общенародного интереса

01.06.18 149
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В Германии Высший административный суд земли Мекленбург-Передняя Померания отклонил жалобу экологов NABU (Naturschutzbundes Deutschland e.V. - Союз охраны природы и биоразнообразия) на решение Горного ведомства Штральзунда разрешить строительство газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии и на суше.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"По заключению суда, проект направлен на удовлетворение общенародного интереса в обеспечении надежных поставок природного газа (эффективного и экологичного топлива) по доступной цене", - говорится в материале.

Также суд решил, что для начала строительства в оговоренной зоне не обязательно иметь разрешения всех стран, вовлеченных в процесс согласования.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.  

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

15 мая в Германии начались подготовительный работы к строительству на морском участке газопровода "Северный поток ‑ 2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд.

22 мая бывший сотрудник Пентагона и советник вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" несет в себе военные и разведывательные риски в Балтийском море.

 

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