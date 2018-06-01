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Главная » Мир » По всей Европе сбоит платежная система Visa

По всей Европе сбоит платежная система Visa

По всей Европе сбоит платежная система Visa
Фото: businessinsider.com

Возникают трудности с авторизацией во время оплаты картой

01.06.18 114
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В платежном сети Visa произошел сбой по всей Великобритании и Европе. Многие транзакции или не проводятся, или заканчиваются сообщениями об отказе.

Об этом сообщает The Guardian.

В компании заявили, что выясняют причину перебоев в работе системы, а также их масштабы. Пользователи Visa по всей Европе пишут в Twitter, что их карточки не сработали в магазинах и на заправках.

"Visa переживает перебой в работе. Этот инцидент мешает проведению некоторых транзакций в Европе. Мы выясняем проблему и работаем как можно быстрее, чтобы решить ситуацию", - сообщили в компании.

В компании Paymentsense заявили, что знают о проблеме со службой авторизации, которая началась в 14:36 и могла повлечь за собой сбои и ошибки авторизации. 

Напомним, во Львове на трех городских трамвайных маршрутах введена система безналичной оплаты проезда. Теперь жители и гости Львова могут оплатить проезд с помощью карты Mastercard любого банка мира или с помощью смартфона, используя цифровой кошелек. 

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