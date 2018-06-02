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Главная » Мир » В США не поймут, кто должен оплатить номер в отеле Ким Чен Ыну в Сингапуре

В США не поймут, кто должен оплатить номер в отеле Ким Чен Ыну в Сингапуре

В США не поймут, кто должен оплатить номер в отеле Ким Чен Ыну в Сингапуре
Ким Чен Ын / Фото: Kremlin Press

Президентский люкс в отеле Fullerton, пятизвездочном курорте на уединенном острове, может стоить больше $6 000 за ночь

02.06.18 303
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Американские чиновники, занимающиеся организацией встречи Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, столкнулись с дилеммой: кто заплатит за отель Кима.

Об этом передает Голос Америки со ссылкой на The Hill.

До этого издание The Washington Post сообщило, что государство, у которого проблемы с деньгами, требует, чтобы иностранное государство покрыло стоимость его проживания. Президентский люкс в отеле Fullerton, пятизвездочном курорте на уединенном острове, может стоить больше $6 000 за ночь. Северокорейской делегации также может понадобиться путешествие самолетом, что предоставляется другой страной, сообщает газета.

Два источника сообщили изданию, что США открыты к оплате счетов на саммите, но они отметили, что Пхеньян также может рассматривать платеж как оскорбление. Американские должностные лица рассматривают возможность того, чтобы попросить Сингапур, страну, которая будет принимать саммит, покрыть расходы.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. 

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.

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