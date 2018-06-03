НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана, - Столтенберг

Североатлантический альянс (НАТО) не будут обеспечивать безопасность Израилю в случае нападения Ирана.

Об этом в интервью изданию Der Spiegel заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает телеканал "Дождь".

По его словам, НАТО поддерживает партнерские отношения с Израилем, однако Североатлантический договор гарантирует безопасность только членам военно-политического блока.

"Израиль является нашим партнером, но не является членом НАТО. Гарантии безопасности согласно статье 5 (Североатлантического договора - ред.) о взаимной обороне не распространяются на Израиль. НАТО не принимала и не принимает участия в ближневосточном мирном процессе, а также в военном противостоянии в регионе. Это не наша задача", - сказал Столтенберг.

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По его словам, среди стран-членов НАТО существуют разногласия в вопросе "ядерной сделки" с Ираном.

При этом все участники альянса "обеспокоены ракетной программой Ирана" и "поддержкой террористических групп, ведущей к нестабильности в регионе".

Столтенберг добавил, что несмотря на поддержку "ядерной сделки", возникает вопрос - "сможет ли она работать без США".

Напомним, 30 апреля 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран солгал об отсутствии у него амбиций по созданию ядерного оружия перед заключением ядерной сделки со странами Запада. В качестве доказательства он предоставил секретный иранский "ядерный архив", раздобытый израильской разведкой. Обвинения Израиля против Ирана поддержали США. После чего Дональд Трамп заявил о выходе страны из ядерной сделки.

Позже премьер Израился заявил, что Иран дислоцирует "очень опасное вооружение" на территории Сирии в рамках кампании по угрозам Израилю, а израильские военные начали готовиться к отражению возможной атаки.

10 мая стало известно, что израильские военные нанесли ответный удар на ракетную атаку иранских сил со стороны Сирии по позициям Израиля на Голанских высотах.

Удар был нанесен по их разведывательным объектам, логистическому штабу, военному комплексу в Кисвах недалеко от сирийской столицы Дамаска, складам оружия на территории аэропорта Дамаска, а также по местам скопления военной техники в приграничной зоне. Всего израильские самолеты выпустили ракеты по 50 целям в Сирии.

Позже в минобороны РФ заявили, что Военные силы Израиля выпустили около 70 ракет по территории Сирии.