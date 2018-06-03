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Башар Асад намерен встретиться с Ким Чен Ыном

Башар Асад намерен встретиться с Ким Чен Ыном
Башар Асад / Фото: hereandnow.wbur.org

Сирия продолжит поддерживать политику правительства Северной Кореи

03.06.18 49
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Сирийский президент Башар Асад заявил о намерениях встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на информагентство Yonhap.

Асад объявил о своих планах на встрече с послом КНДР в Южной Корее Мун Джонг Намом.

"Я уверен, что Ким Чен Ын в конечном счете добьется победы и воссоединения Кореи. Мы посетим Северную Корею в будущем и встретимся с Ким Чен Ыном", - сказал Асад.

Он добавил, что Сирия продолжит поддерживать политику правительства Северной Кореи, а также усиливать и развивать дружеские отношения между странами.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. 

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.

1 июня стало известно, что Ким Чен Ын намерен "обсудить встречу между лидерами России и КНДР в этом году в ознаменование 70-летней годовщины установления дипломатических отношений".

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