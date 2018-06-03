В ДТП погибла победительница международного конкурса Miss Universe Beauty-2018 ("Красавица Вселенной-2018") и обладательница титула "Миссис Мира-2018" кыргызстанка Сания Шакирова.

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Мой сын Шабдан и Сания очень близко общались, и, оказывается, ему позвонили сразу после аварии, увидев в телефоне погибшей его номер. Сына просили, чтобы он сообщил родственникам Сании. Подробностей я пока не знаю. Для меня это стало большой трагедией", - сказал телеведущая Ассоль Молдокматова.

В пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР информацию о гибели Шакировой подтвердили.

Фото: пресс-службы УВД Иссык-Кульской области

"ДТП произошло 2 июня в 21.10. Водитель такси не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль врезался в стену, ограждающую кладбище в селе Чок-Тал. В результате травм, несовместимых с жизнью, Шакирова скончалась на месте. Пассажир машины 38-летний С. Р. доставлен в областную больницу. Водитель госпитализирован в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии", - сообщают в пресс-службе Управления внутренних дел Иссык-Кульской области.

У погибшей остались трое детей.

Напомним, в Запорожье BMW с литовскими номерами сбил мать с пятилетней девочкой. Ребенок умер в скорой, его мать - в реанимации.

Инцидент произошел во время "гонок" по Набережной в районе Вознесеновского рынка.