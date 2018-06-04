Ким Чен Ын поменял военное руководство КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын сменил троих представителей высшего военного командования страны в преддверии саммита с Соединенными Штатами в Сингапуре. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на источники в разведке Республики Корея.
Северокорейский лидер уволил министра народных вооруженных сил КНДР Пак Ен Сика, руководителя Генштаба Корейской народной армии Ли Мен Су, а также начальника главного политического управления армии Северной Кореи Ким Чон Гака. Их места заняли, соответственно, заместитель министра народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, заместитель начальника генштаба Ли Ен Гиль и экс-председатель пхеньянского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гиль.
"Похоже, что Север представил новые фигуры на фоне изменений в межкорейских отношениях и ситуации на Корейском полуострове, поскольку предыдущим должностным лицам не хватало гибкости в мышлении. В частности, Но Гван Чхоля считают умеренным человеком", - рассказал источники издания.
Перестановки в высшем военном командовании могут быть направлены на укрощение военных, которые могут возражать против соглашения о денуклеаризации, которое лидер Ким Чен Ын может заключить во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Другой источник предполагает, что смена руководства вооруженными силами может представлять собой омоложение кадров.
Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.
Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.
30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.